ABD'den Ankara'ya operasyon tepkisi: Bölgeyi istikrarsızlaştırır

Ankara'nın Suriye'ye yönelik yeni bir operasyon düzenleyeceğine ilişkin açıklamalarına Washington'dan ilk yorum ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'dan geldi.

Blinken yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği yeni bir operasyon bölgeyi istikrarsızlaştırır" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Menbiç'i teröristlerden temizliyoruz" demişti.