ABD'den 5 Türk şirketine yaptırım sonrası 'İsveç' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında 5 Türk şirketine getirilen yaptırımların İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini etkilemeyeceğini düşündüklerini söyledi.

"Türk şirketlere yönelik yaptırımların İsveç'in NATO üyelik sürecine etki edeceğinden endişe etmiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Miller, "Hayır, hiç etki edeceğini düşünmüyoruz" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı dün Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesiyle suçladığı çok sayıda şirkete ve kişiye yaptırım kararı alındığını duyurmuştu. Bakanlığın yaptırım listesinde Türkiye merkezli Margiana İnşaat Dış Ticaret ve Demirci Bilişim Ticaret Sanayi şirketleri de yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada Türkiye'den Denkar Gemi İnşaat şirketi, ID Gemi Ajansı tersane şirketi ve sahibi İlker Doğruyol ile CTL Limited şirketine ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Ankara sözkonusu yaptırımlarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller konuya ilişkin soru üzerine "Türk hükümetiyle yapıcı ve yakın ilişkilerimiz var. Türkiye bizim için değerli bir müttefik" ifadesini kullandı.

Türk şirketlerine yönelik yaptırımla İsveç'in NATO üyeliği konusunun bağlantılı olmadığını düşündüklerini belirten Miller İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanacağına ilişkin Erdoğan'ın verdiği "güvencelere" değer verdiklerini kaydetti.