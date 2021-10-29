ABD’den 29 Ekim mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Blinken, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümünde ABD adına Türkiye halkını kutluyorum” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki ve ABD ortağı olduğunu söyleyen Blinken, Türkiye ile ABD arasında nesiller boyu devam eden ilişkinin önemli ve kritik bir değer taşıdığını belirtti.

Blinken, “Bu özel gününüzde size en iyi dileklerimizi gönderiyoruz ve gelecek yıllarda ortaklığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.