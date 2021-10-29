'Biden’ın Erdoğan’la görüşmesini bekliyoruz ama henüz doğrulanmadı'

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın Glasgow’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin beklendiğini ancak görüşmenin henüz doğrulanmadığını belirtildi.

VOA'da yer alan habere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden İtalya’nın başkenti Roma’da yapılacak olan G-20 ve İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak iklim zirvesine gitmek üzere yola çıktıktan sonra Başkanlık uçağı Air Force One’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sullivan, “Biden’ın Erdoğan’la görüşmesini bekliyoruz ama görüşme henüz doğrulanmadı” dedi.

'Türkiye artık F-35 programının bir parçası değil'

Sullivan’a Türkiye’nin ABD’den F-16 alma talebi de soruldu. Sullivan, Türkiye’nin artık F-35 programının bir parçası olmadığını hatırlatarak, “F-16 konusunda da ülkelerin savaş uçağı ve ilgili ekipman alım talebinde nasıl bulunacaklarına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye de bu süreçte. Bu süreç devam edecek. Şu aşamada bu konuda ekleyebileceğim başka bir şey yok” diye konuştu.