ABD'deki selde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

ABD'nin Tennessee eyaleti yetkilileri şiddetli yağışlar nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığını belirterek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını ifade etti.

Selde ölenlerin sayısının 22'ye çıktığı, 45 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. ABD Ulusal Hava Servisi 24 saat içinde düşen yağış miktarı rekorunun kırıldığını açıkladı.

Selden etkilenen bölgelerde 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı devam ederken bölgeye gönderilen helikopter ve yardım ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Sel nedeniyle yaklaşık 4 bin 200 kişi elektriksiz kalırken, suyun baz istasyonlarına zarar vermesi sonucu bölgede iletişim de aksadı.

ABD Başkanı Joe Biden da, "Sel nedeniyle ani ve trajik can kayıpları için en derin taziyelerimi sunuyorum. Bu korkunç felakette ihtiyaç duydukları her türlü yardımı sunacağız" dedi.