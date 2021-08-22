En az 20 kişinin öldüğü Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi: Hepsini onay alarak yaptım

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki selde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Özkan, apartmanın çay malzemesi üzerine inşa edildiğini kabul edip “Bu Bozkurt’ta onaylanan bir durumdu. Hepsini onay alarak yaptım. Kimse ‘Buraya yapı yapmanız uygun değil’ demedi” dedi.

8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Özkan "taksirle ölüme veya yaralamaya neden olduğu" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Özkan, ilk ifadesinde Ölçer Apartmanı ile kendisinin oturduğu Rüya Apartmanı’nı ve çayın diğer yakasında üç blok halindeki Yıldız Sitesi’nin müteahhitliğini yaptığını anlattı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Özkan, Devlet Su İşleri’nin altı yedi yıl önce derenin kenarında tahkimat çalışması yaptığını, yaya köprüsünün alt kısımda 7-8 metre genişliğinde, çaya inip çıkmak için açıklık bırakıldığını anlattı. Selin bu boşluktan girerek istinat duvarını yıktığını, yönünü Ölçer’e çevirdiğini belirten Özkan, şöyle devam etti: “Sel binanın temelinin altını oydu. Binanın temeli radya (düz taban yüzey) olduğundan az bir kısmı oyulduğunda tamamı göçer. Rüya bodrumla birlikte 12, Ölçer ise dokuz kat. Rüya’nın arka kısmı kayalık, ön kısmının bir miktarı çay malzemesidir. Zemin etütçü bir kat daha inilmesi gerektiğini söyledi. Ölçer için herhangi bir tavsiyede bulunulmadı." ifadelerini kullandı.

‘Ölçer’in altındaki malzeme tamamen çay malzemesi’

Müteahhit şöyle devam etti:

"Rüya’nın yeri belediyeye aitti. İnşa ederken zemin etütçüsü buranın daha derin olması tavsiyesinde bulundu. Bunun sebebi zeminin yarısının kayalık, yarısının çay malzemesi olmasındandır. Beş metre derine indim. İller Bankası’nca imara açılan Ölçer’in bulunduğu arazide onlar tarafından zemin etüdü gerçekleştirilmişti. İki metre derine inildi. Ölçer’in altındaki malzeme tamamen çay malzemesidir. Yapıyı yaparken, kimse ‘Buraya yapı yapmanız uygun değil’ demedi.”

‘Hepsini onay alarak yaptım’

Özkan, İnebolu Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde ise Ölçer’i inşa etmeden önce DSİ’nin istinat duvarı yaptığını ve çayı 3 metre daralttığını söyledi:

“Bu şekilde kaldırım genişletilmiş oldu. Rüya ve Ölçer apartmanlarının bulunduğu kısım Ezine Çayı’nın en dar olduğu bölgedir. Ölçer’in zemini tamemen çay malzemesidir. Bozkurt’ta içerideki binalarda da temelde çay malzemesi kullanılmıştır. Bu, Bozkurt’ta onay gören bir durumdu. Hepsini onay alarak yaptım.”

Karadeniz’in batısında etkili olan sel nedeniyle Kastamonu’da 71, Sinop’ta 10, Bartın’da bir kişi olmak üzere toplam 82 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Kastamonu’da ölümlerin büyük çoğunluğunun Ölçer Apartmanında gerçekleştiği biliniyor. Çöken apartmanda şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi ancak arama çalışmaları devam ediyor.