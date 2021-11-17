ABD'deki Rıza Sarraf davasında kritik karar: Gizli dosyalar açılıyor

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasında, gizlilik kaydıyla dava dosyasına konulan belgelerin bazılarının kamuya açılacağı belirtildi.



VOA'da yer alan habere göre, Hakim Richard Berman, 1 Kasım’da savunma ve savcılığa gönderdiği mektupta, son gelişmeler çerçevesinde dava dosyasındaki bazı gizli belgeler için gizlilik kararının kaldırılmasına itirazlarının olup olmadığını sormuştu. Berman’ın mektubuna taraflardan yanıt geldi.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, dün hakim Berman’a yazdığı cevap mektubunda savunma ve savcılığın, hakimin gerekli gördüğü şekilde son gelişmelerle ilgili dosyada üzerinde gizlilik kararı bulunan bazı belgelerin kamuya açılmasına bir itirazı olmadığı belirtti.

Dava kapsamında gizlilik kararı konulan 50’ye yakın dosya bulunuyor.