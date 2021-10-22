Cemaatçi isim Rıza Sarraf'ı buldu, yeni kimliğini açıkladı

Cemaatçi Adem Yavuz Arslan, ABD'de yargılandığı dava sonrası 4 yıldır ortalarda görünmeyen Rıza Sarraf'ı Miami'de bulduğunu açıkladı.

Sarraf'ı bir okurunun ihbarı sonrası Miami'de bulduğunu söyleyen Arslan, Sarraf'ın "yeni hayatını" da görüntülediğini söyledi.

Kendi Youtube kanalında bu görüntüleri paylaşan Arslan, Sarraf'ın lüks bir at çiftliği kurduğunu söyledi.

Sosyal medyada yaptığı bir araştırma sonucu Sarraf'ın arkadan çekilen bir fotoğrafını gördüğünü belirten Arslan, Sarraf'ı iyi tanıdığı için "evet, bu o" dediğini dile getirdi.

Sarraf'ın Miami'de oldukça lüks bir yerde yaşadığını dile getiren Arslan, yayınında evin görüntülerini paylaştı.

Arslan, Sarraf'ın "Aaron Goldsmith" adını kullandığını iddia etti.

Arslan, Sarraf'ın iş yerini bulurken, bu sırada çektiği bir videoyu da gösterdi. Videoda Sarraf olduğunu belirttiği kişiye kimliğini açıklayan Arslan'ın görüşme talebine ret yanıtı verildi. Görüşmede Sarraf, Arslan'ın görüşme talebine "burası özel bir alan, terk edin" yanıtını verdi.

Arslan, Sarraf'ın numarasını da bulduğunu ancak yanıt vermediğini gösteren telefon görüşmesini de videoda paylaştı.