ABD'deki Halkbank ve Rıza Sarraf davasına kritik atama

ABD Başkanı Joe Biden, Damian Williams'ı New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na aday gösterdi. Williams yaklaşık on yıldır çalıştığı büroda, öncelikli olarak sermaye piyasası yolsuzluklarının soruşturmalarını üstlenecek.ek.

Kritik göreve aday gösterilen Williams’ın görevine asaleten başlaması için ABD Senatosu’nun onayı gerekiyor. Williams’ın atanması için gereken oyu alacağı tahmin ediliyor.

11 Mart 2017 tarihinde eski Başsavcı Preet Bharara’nın eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevinden alınmasının ardından uzun bir süre vekaleten savcı yardımcıları tarafından yönetilen ülkenin en kritik ve önemli yargı makamına onaylanırsa ilk kez asaleten yeni bir başsavcı atanmış olacak. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı görevine atanacak Williams’ın sermaye piyasalarındaki yolsuzluklar ve dolandırıcılık soruşturmalarında uzman olduğu belirtiliyor.



Williams, Rıza Sarraf davasının ve ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu delmek ve kara para aklamak suçlamalarıyla halen sanık olarak yargılanan Halkbank davasının da başsavcılığını yürütecek.

VOA'da yer alan habere göre, Williams’ın asaleten göreve başlamasıyla Rıza Sarraf davası ve aynı davada sanık olarak yargılanan Halkbank davasında önemli gelişmeler olabileceği öne sürüldü.



Hakkındaki suçlamaları kabul ederek, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın New York’taki federal mahkemede yargılandığı duruşmalarda tanık olan Sarraf’ın hakkında verilecek ceza henüz belirlenmedi.



Sarraf davasında, aralarında Türkiye’deki birçok siyasi isim ve bürokratın da bulunduğu, çoğunluğunda Rıza Sarraf’ın itiraflarının olduğu iddia edilen 50’den fazla gizli dosya bulunuyor.

VOA Türkçe’nin Sarraf davasını yakından takip eden hukukçulardan elde ettiği bilgiye göre, eski Başsavcı Bharara’dan sonra kritik göreve ilk kez asaleten yeni bir başsavcının atanması Sarraf davasında yeni gelişmeler ve ilerlemeler olabileceği anlamına gelebilir.



Williams, aralarında eski Başkan Trump ve şirketlerine yönelik açılan hassas davaların da başsavcılığını yapacak.