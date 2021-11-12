ABD'de üç üniversiteye bomba tehdidinde bulunuldu

Dün geç saatlerde Güney Kaliforniya Üniversitesi, New York Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü bomba tehditleri sonucu tahliye edildi.

Güney Kaliforniya Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan aramalar sonucunda bir bomba bulunmadı.

New York Üniversitesi de üç binasına yönelik tehditler aldı. Üç bina da tahliye edildi ve polis soruşturma başlattı. Bomba tehdidinin gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Polis vakalar hakkında soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz hafta Pazar günü Brown, Cornell ve Yale üniversitelerinde de bomba tehdidi olmuştu. Hiçbir patlayıcı bulunamamıştı.