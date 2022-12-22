ABD'de sosyalistlerden Zelenskiy'nin ziyaretine ilişkin değerlendirme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya'nın ülkesine dönük kara harekatını başlatmasından itibaren ilk defa yurtdışına resmi bir ziyaret düzenledi. Zelenskiy'nin ilk gezisi için seçtiği adres Washington olurken, görüşmelerde ABD'den ülkeye dönük silah akışı merkezde kaldı.

Zelenskiy'nin ziyareti sırasında ABD'den Ukrayna'ya 1,85 milyar dolarlık silah desteği açıklanmıştı.

Konuya ilişkin ABD'de faaliyet gösteren Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi (PSL) yaptığı açıklamada "Zelenskiy bugün Beyaz Saray'ı ziyaret ederken, ABD kendisini Ukrayna'nın -'demokrasiyi savunmasına' yardım eden- bir müttefiki olarak sunmaktan hoşlanıyor. Ancak ABD için Ukrayna, neoliberal ekonomik politikalar ve silah sanayinin bir test alanından başka bir şey değil" denildi.

ABD'nin SSCB'nin dağılması ve ardından gelen ekonomik şok terapisindeki rolünü hatırlatan PSL, tüm eski Sovyet cumhuriyetleri arasında Ukrayna'nın kişi başına düşen gelirde Gürcistan'ın ardından en büyük düşüşü yaşayan ikinci ülke olduğunu ve ortalama yaşam süresinin ağır bir düşüş yaşadığını da belirtti.

IMF'nin, Ukrayna'yı yatırımcılar için daha cazip hale getirmek için uzun süredir ülkede ekonomik reformlar planladığını belirten PSL, söz konusu reformların ücretlerin düşürülmesi, sağlık ve eğitim sektörlerinin revize edilmesi ve kamunun payının azaltılması ve enerjiyi hane halkları için ucuz kılan gaz sübvansiyonlarının kesilmesini içerdiğini vurguladı.

Ukrayna'nın SSCB'nin dağılmasından bu yana ekonomik kriz üstüne ekonomik kriz yaşadığı ve şu anda IMF'den en çok borç alan ülkelerden biri haline geldiğini belirten PSL, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

"ABD bu sömürü ilişkisini ne pahasına olursa olsun sürdürecektir. 2013'te dönemin başkanı Yanukoviç'in ABD ve müttefiklerinin lobi faaliyetleri sonrasında AB ile bir ticaret anlaşması imzalaması bekleniyordu. Anlaşma, emekli maaşlarında kesintiler ve enerji sübvansiyonları gibi sert IMF kemer sıkma önlemlerini içeriyordu.

Son dakikada Putin devreye girdi ve Yanukoviç'e daha cömert bir teklif olan 50 milyar dolarlık bir yardım paketi teklif etti. Yanukoviç bu anlaşmayı imzaladıktan sonra, ABD destekli Maydan Darbesi'yle iktidarı devrirdi ve yerine daha IMF dostu Arseniy Yatsenyuk hükümeti getirildi.

Darbeden sonraki ay IMF, Ukrayna'yı 15 milyar dolarlık bir yardım paketi karşılığında doğalgaz fiyat sübvansiyonlarında reform yapmaya zorladı. Bunun sonucunda Ukrayna vatandaşları doğalgaz fiyatlarında yüzde 50 artış gördü.

Ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığından beri Zelenskiy, ABD kapitalist yatırımını çekmek ve devlete ait işletmelerin kitlesel özelleştirme sürecini başlatmak niyetiyle işçilerin örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını iptal etti.

ABD'nin ülkeyi anti-drone silahları, uzaktan kumandalı tekneler, ve güncel hava savunma sistemleriyle donatmasının sonucu olarak, Ukrayna savaşından bu yana silah endüstrisi elde ettiği ihalelerle milyarlarca doları cebe indirdi.

Hatta Ukrayna liderleri ABD'yi bunu yapmaya davet ettiler. Başbakan Yardımcısı Mihailo Fedorov, 'Savaştaki tüm hipotezleri test etme ve askeri teknoloji ile modern savaşta devrim niteliğinde bir değişiklik getirme fırsatına sahip olduğumuz için Ukrayna en iyi test alanıdır' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kamuoyunda 'demokrasiyi savunma' beyanlarına rağmen, ne Biden ne de Zelenskiy'nin Ukrayna vatandaşlarının refahıyla ilgilenmediği açık. Onların tek dertleri Batılı kapitalistleri zenginleştirmek için ülkeden geriye kalanları satmak."