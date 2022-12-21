Zelenskiy Washington'da: 'Silah, silah ve daha çok silah istiyoruz'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Şubat ayında başlattığı kara harekâtından bu yana ilk defa resmi bir yurt dışı gezisi düzenledi. Zelenskiy'nin ilk yurt dışı temasları için seçtiği adres ise ABD oldu.

Bugün ABD'nin başkenti Washington'a ulaşan Zelenskiy'nin ABD Kongresi'nde konuşması planlanıyor. Zelenskiy, ziyaretin amacının Ukrayna'nın "direnç ve savunma yeteneklerini" güçlendirmek olduğunu söyledi.

Zelenskiy'nin siyasi danışmanı Mihailo Podolyak ise ziyaret hakkında Reuters'a verdiği demeçte "Silah, silah ve daha fazla silah" istediklerini ifade etti. Podolyak, "Özellikle zırhlı araçlar, en yeni füze savunma sistemleri ve uzun menzilli füzeler" istediklerini vurguladı.

Podolyak söz konusu ziyaretin "Rus tarafının [ABD ile] ikili ilişkilerimizde araya giderek soğukluk girdiği iddialarına ve bu yöndeki çabalarına nihayet son veriyor." dedi ve ABD'nin "Ukrayna'yı tartışmasız bir şekilde desteklediğini" sözlerine ekledi.

'Biden 2 milyar dolarlık ek askeri yardım açıklayacak'

Öte yandan Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, Washington'un Kiev'e Patriot füze bataryaları yollayacağı yönünde basında daha önce çıkan haberleri doğrulayarak ABD Başkanı Joe Biden'ın "Patriot füze bataryası da dahil olmak üzere yaklaşık 2 milyar dolarlık ek askeri yardım açıklayacağını" söyledi.

İlk adres Beyaz Saray

Zelenskiy'nin ilk olarak Beyaz Saray'da Biden ile görüşme yapacağı belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı, ikili görüşmenin ardından ABD başkanıyla ortak bir basın toplantısı düzenleyecek ve buradan ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin ortak oturumunda konuşmak için Kongre binasına gidecek.

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, diplomasi ve savunma kabiliyetlerinin, görüşme gündeminin üst sıralarında yer alacağını söyledi.

Zelenskiy'in ABD gezisi öncesinde MSNBC'ye verdiği bir söyleşide Kirby "Açıkçası, Başkan Zelenskiy'in bu ülkeyi terk ettiğinde, ileride ABD'nin tam desteğini arkasına almış olacağını bilmesini sağlayacağız." dedi.

Öte yandan ABD Senatosu geçtiğimiz günlerde, Ukrayna ve NATO müttefiklerine 44,9 milyar dolarlık "acil yardım" fonunu onayladı. Para, askeri eğitim, teçhizat, lojistik ve istihbarat desteğinin yanı sıra Ukrayna'ya gönderilen ABD menşeli silahların yenilenmesi için kullanılacak.