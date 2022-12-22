Zelenskiy ABD'ye gitti, Biden ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın 300. gününde ilk yurtdışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştirdi. Zelenskiy'nin Washington'da kaldığı Blair House çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılanan Zelenskiy, savaş boyunca giydiği haki renkteki kıyafetle Beyaz Saray'a giriş yaptı.

Zelenskiy ile ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Kongrede konuştu

Zelenskiy, ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak katıldığı bir oturumda Kongre üyelerine de hitap etti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlığındaki oturumda Zelenskiy, "Tüm kasvetli manzaraya rağmen Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve (Rusya’yı) geri püskürtüyor" diye konuştu.

"Rus tiranlığı üzerimizdeki kontrolünü kaybetti. Bir daha asla zihinlerimizi etkileyemeyecek" diyen Zelenskiy, konuşmasında gelecek yılın hem Ukrayna hem de ABD için "dönüm noktası” olacağını ifade etti. Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya bu soykırım politikasında kendisine bir müttefik buldu: İran. İran Rusya'ya altyapımızı tehdit eden yüzlerce öldürücü dron gönderdi. Böylece bir terörist diğerini bulmuş oldu. Diğer müttefiklerimize saldırmaları ise an meselesi. Onları şimdi durduramazsak… Bunu yapmalıyız."

Zelenskiy, Ukrayna’nın 10 maddelik barış formülü tekliflerini Başkan Joe Biden ile görüştüklerini kaydederek, "Bunları ortak güvenliğimizi önümüzdeki on yıllar boyunca garanti altına almak için uygulamalıyız" dedi.

Bu kapsamda bir barış zirvesi düzenlenmesi teklifinde bulunduklarını belirten Zelenskiy, önerdikleri barış inisiyatifini Biden’ın da desteklemesinden memnuniyet duyduğunu aktardı. Zelenskiy, ayrıca Rusya’ya daha sert yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu. (AA)