ABD'de silahlı ırkçı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletindeki bir markette, ırkçı bir saldırganın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 siyah kişi yaşamını yitirdi.

Florida'nın Jacksonville kentinde siyahilerin yoğunlukta yaşadığı bir mahalledeki markete akşam saatlerinde maskeli beyaz bir Amerikalı silahlı saldırı düzenledi.

Olayın ırkçı bir saldırı olduğunu belirten Jaksonville Şerifi T.K. Waters, saldırıda siyah 2 kadın ve 1 erkeğin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Waters, 20'li yaşlardaki saldırganın sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığını ve saldırının ardından kendini vurarak intihar ettiğini kaydetti.

Waters, ismi henüz paylaşılmayan saldırganın bir tabanca ve yarı otomatik silah taşıdığını ifade etti. Silahların birinin üstünde svastika sembolü olduğu aktarıldı.