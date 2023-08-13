İran'da türbeye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İran’ın Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne yönelik silahlı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, türbeye iki silahlı kişinin düzenlediği "terör saldırısı"nda 4 kişinin silahla vurulduğunu duyurdu.

İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı kaydedildi. İran televizyonu Press TV'ye göre saldırıda yaralananlardan 3'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.

Saldırganlardan birinin yakalandığı, diğerininse kaçtığı kaydedildi.

Türbenin kapılarının kapalı olduğu ve güvenlik güçlerinin kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

IŞİD'in saldırısında 13 kişi ölmüştü

Şah Çerağ Türbesi'ne geçen Ekim ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş, IŞİD'in üstlendiği saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının faillerinden ikisi, 8 Temmuz 2023’te idam edilmişti.