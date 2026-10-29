ABD’de nükleer silah tesisinde yangın

ABD Enerji Bakanlığı, Güney Karolina'da ABD nükleer silah programını destekleyen büyük bir nükleer araştırma kompleksinde yangın çıktığını bildirdi.

Yetkililer, yangının Çarşamba akşamı Aiken yakınlarındaki Savannah River Sahası'nın (SRS) bir parçası olan Savannah River Ulusal Laboratuvarı'nda başladığını ve ardından söndürüldüğünü belirtti.

Bakanlık tesisin dışında herhangi bir kirlilik bildirilmediğini açıkladı.

Demiryolu, nehir ve hava trafiği sınırlandırıldı

Yangın nedeniyle acil durum protokolleri devreye sokulurken, müdahale çalışmalarına katılmayan personele önlem olarak faaliyetlerini durdurmaları ve bulundukları yerde sığınmaları talimatı verildi. Tesis dışarıdan gelen trafiğe kapatılırken, yakındaki demiryolu, nehir ve hava trafiği sınırlandırıldı.

Kirlilik tespit edilmedi, bir kişi yaralandı

Yetkililer, radyasyon ölçümlerinde tespit edilebilir düzeyde bir kirliliğe rastlanmadığını belirterek acil durum ilanını yerel saatle 21.45’te kaldırdı. Koruyucu tedbirler sona erdirildi ve tesisin Perşembe günü normal faaliyetlerine dönmesine izin verildi.

Yerel basın, yangının tek bir odada çıktığını ve zemin seviyesinde filtre edilmemiş bir radyolojik sızıntı içerdiğini bildirdi. Bir çalışanın hafif yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Plütonyum işleme tesisi inşaatı 2 hafta önce onaylanmıştı

Soğuk Savaş sırasında 1950'lerin başında kurulan SRS, başlangıçta ABD nükleer silahları için plütonyum ve trityum üretiyordu. Üretim reaktörleri o zamandan bu yana kapatılmış olsa da tesis, Amerikan nükleer cephaneliğinin korunmasında kilit bir rol oynamaya devam ediyor.

SRS, nükleer harp başlıklarının patlama gücünü artırmak için kullanılan hidrojenin radyoaktif bir izotopu olan trityumu işliyor ve takviye ediyor. Tesis ayrıca nükleer maddeleri yönetiyor, radyoaktif atıkları arıtıyor ve çevresel temizlik yürütüyor.

ABD hükümeti, ülkenin nükleer silah stokunu modernize etme çabalarının bir parçası olarak SRS'de nükleer harp başlıkları için plütonyum çekirdekleri üretecek bir tesis de geliştiriyor.

Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) 15 Ekim'de Savannah River Plütonyum İşleme Tesisi projesini onaylamıştı. Bu kararla plütonyum çekirdek üretimi misyonunu desteklemek amacıyla tam ölçekli inşaatın başlatılmasına yetki verilmişti.

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