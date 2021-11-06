ABD'de müzik festivalinde kalp krizi vakaları: Ölüler var

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde rapçi Travis Scott'un her yıl düzenlediği Astroworld Müzik Festivali'nde bazı izleyicilerin kalp krizi geçirdiği ve ölülerin olduğu belirtildi.

Festivalde en az 11 kişinin yaşamını yitirmiş olabileceği söyleniyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sağlık ekiplerinin yere yığılmış en az 2 kişiye kalp müdahalesi yaptığı görüldü.

Festival alanında çok sayıda yaralı da olduğu belirtildi.

Yetkililer, ölümlerin ve kalp krizlerinin nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı. Olayların izdihamdan kaynaklı olmuş olabileceği düşünülüyor.

Ölümlerden birkaç saat önce, festivalin düzenlendiği NRG Park'ın girişinde izdiham yaşanmıştı.