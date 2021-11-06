Londra'da 'V for Vendetta' eylemi: 12 kişi tutuklandı

İngiltere başkenti Londra'da V for Vendetta maskesiyle toplanan göstericilere polis müdahalesi yaşandı.

Her yıl 5 Kasım'da yapılan "Bonfire Night" adlı hava fişek gösterileri için Trafalgar Meydanı'nda toplanan grupla polis arasında yaşanan çatışmalarda 8 polisin yaralandığı açıklandı.

Koronavirüs tedbirlerini protesto eden pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir maketini yaktı.

İngiltere polisi, protestolara katılan 12 kişinin tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, kentin Westminster bölgesinde 35 farklı noktada benzer çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Geçen yıl, "Bonfire Night" protestolarında koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 200'e yakın kişi tutuklanmıştı.