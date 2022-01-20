ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite, Ivanka Trump'ı ifadeye çağırdı

6 Ocak Soruşturma Komitesi, Ivanka Trump'a gönderdiği ifade çağrısı mektubunda, "Komite, Başkan Trump ve dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında 6 Ocak sabahı geçen ve sizin de şahitlik ettiğiniz konuşmanın detaylarını öğrenmek istiyor" ifadelerine yer verildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Ivanka Trump, Trump'ın ailesinden söz konusu komiteye ifadeye çağırılan ilk isim oldu.

Neler yaşanmıştı?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada suçsuz bulunmuştu. Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Öte yandan komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows “Kongre'yi tahkir” ile suçlanmıştı.