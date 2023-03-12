ABD'de iki göçmen teknesi alabora oldu: En az 8 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinin sahilinde iki göçmen teknesinin alabora olması sonucu en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp 7 kişininse arandığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları, yoğun sis altında dün gece başlatıldı. Sisin çalışmaları engellemesi nedeniyle helikopter uçuşları da gerçekleştirilemedi.

ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kurtarma ekipleri bölgeye geldiğinde sahilde göçmen teknelerinden kurtulan kimseye rastlamadı. Ancak bazı göçmenlerin kurtularak kıyıya varmış ve ekipler bölgeye varmadan sahili terk etmiş olabileceği ifade edildi.

Sözkonusu rotanın insan kaçakçılarınca kullanıldığı belirtiliyor.