ABD'de havacılık krizi: Ülke çapında uçuşlar saatlerce yapılamadı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı.

Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre, Türkiye saatiyle 01.45 itibarıyla ülke genelinde 10 binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken, binden fazla uçuş iptal edildi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Duffy, "FAA, tüm hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı" ifadesini kullandı.

FAA'nın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamadaysa, geçici bir telekomünikasyon kesintisi yaşandığı öne sürüldü. Açıklamada, tedbir amacıyla tüm uçuşların durdurulduğu belirtilerek, tüm uçuşların durumunun tespit edildiği ve uluslararası uçuşların her birinin ayrı ayrı değerlendirileceği bildirildi.

'Başka bir 11 Eylül değil'

İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin de Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, FAA genelinde bir telekomünikasyon kesintisi yaşandığını ve uçuşları tedbir amaçlı durdurduklarını söyledi.

Havada olan ve iniş yapacak uçakların durumunun kontrol altında olduğunu dile getiren Mullin, uçakların öncelik sırasına göre ineceğini anlattı. Mullin, "Şu an itibarıyla bunun bize yönelik kötü niyetli bir saldırı olduğuna dair hiçbir belirti yok, durum yalnızca bir telekomünikasyon kesintisinden ibaret" dedi.

İç Güvenlik Bakanı Mullin, olayın Amerikan halkı için bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını veya başka bir "11 Eylül" olmadığını kaydetti.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Uçuşları durdurma kararı kaldırıldı

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülke genelinde uçuşları durdurma kararının Türkiye saatiyle 04.15 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.

Duffy ve İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Beyaz Saray'da düzenledikleri basın toplantısında, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin aldığı ülke genelinde uçuşları durdurma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel saatle 15.36 itibarıyla radar ve haberleşme sistemlerinde dengesizlikler yaşandığına işaret eden Duffy, bu durum karşısında derhal uçuşları durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Duffy, haberleşme veya radar sistemlerinin tamamının devre dışı kalmadığını, ancak yaşanan dengesizlikler dolayısıyla tedbir aldıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde bir kısmı yenilenen cihazlarda herhangi bir kesinti yaşanmadığının altını çizen Duffy, sorunun eski donanımlardan kaynaklandığını savundu.

Güncel durumda merkezlerin ve terminal yaklaşma kontrol ünitelerinin (TRACON) faal durumda olduğunu belirten Duffy, "Bu akşam saat 20.15'te (TSİ 14 Kasım 04.15) hava sahasını yeniden açtık." dedi.

Duffy, ancak bu durumun her uçuşun hemen gerçekleşeceği anlamına gelmediğini, sürecin yavaş işleyeceğini ancak mümkün olduğunca çok sayıda uçuşu gerçekleştirmeye çalışacaklarını bildirdi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

'Siber saldırıdan kaynaklandığına dair bulgu yok'

İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin de kamuoyunda olay ile Microsoft arasında bağlantı kurulduğunu ancak böyle bir bağlantının bulunmadığını söyledi.

Şu ana kadar herhangi bir siber saldırı bulgusuna rastlanmadığını belirten Mullin, ekiplerin konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

"Şu anda işler doğru yönde ilerliyor gibi görünüyor" ifadelerini kullanan Mullin, halkın güvenliğinin süreç boyunca hiçbir zaman tehlikeye girmediğini vurguladı.

Mullin, "Hiçbir zaman can güvenliği riski oluşmadı, hiçbir uçuş tehlikeye girmedi. FAA durumu yönetebildi. Bu adımı tamamen ihtiyat amacıyla attık" dedi.

Uçuşların durdurulmasına yol açan kesintinin bir siber saldırıdan veya yapay zekadan kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Mullin, şu aşamada kesin bir sonuca varmadıklarını ancak mevcut bulguların böyle bir ihtimale işaret etmediğini belirtti.

Mullin, henüz siber saldırıya ilişkin herhangi bir belirtiye rastlamadıklarını, olayın mekanik bir sorundan kaynaklanmış gibi göründüğünü ancak incelemenin sürdüğünü ve bu ihtimali tamamen dışlamadıklarını ifade etti.

İç Güvenlik Bakanı Mullin, "Bunun bir siber saldırı ya da süper zeka saldırısı olduğuna dair hiçbir kanıt görmedik" diye konuştu.

4 saati aşkın süren kısıtlama binlerce uçuşu etkiledi

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir "iletişim sorunu" nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldığı kısıtlama 4 saatten fazla sürdü.

Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre, ülke genelinde 8 binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken, 6 binden fazla uçuş iptal edildi.

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