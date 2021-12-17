ABD'de Halkbank’ın temyiz başvurusu bir kez daha reddedildi

ABD’de devam eden Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank’ın, istinaf mahkemesine ikinci kez yaptığı temyiz başvurusu reddedildi.

Voice of America Türkçe'nin haberine göre, Halkbank son başvurusunda, yeni bir duruşmayla temyiz davasının yeniden görülmesini ve mahkemenin daha önce almış olduğu ret kararını gözden geçirmesini istemişti.

İkinci kez hakkında çıkan karara yönelik temyiz talebi değerlendirilen Halkbank için bir kez daha ret kararı verildi. Üç temyiz hakiminin incelediği Halkbank’ın başvurusunun kabul edilmediğiyle ilgili kararının belgesi, İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nin katibi Catherine O’Hagan’ın imzasıyla yayınlandı.

Halkbank’ın, 27 sayfalık yeniden yargılanma ve yeni bir duruşma yapılması talebi bankanın ABD’deki avukatları Robert M. Cary, Simon Latcovich, Eden Schiffmann, James W. Kirkpatrick’ın imzasıyla, Adalet Bakanlığı’nın elektronik başvuru sistemi üzerinden 5 Kasım günü yapılmıştı.