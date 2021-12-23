ABD’de Covid-19’a karşı antiviral hapa kullanım onayı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD’li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen ağızdan alınan antiviral ilacın 12 yaş ve üzeri kişilerde Covid-19 tedavisinde kullanımına onay verdi.

FDA’den yapılan açıklamada ilacın bir hekim tarafından reçete edilmesi ve Covid-19 tanısı konulmasından sonra mümkün olduğunca kısa sürede ve semptomların başlamasından sonraki ilk 5 gün içinde alınması gerektiği belirtildi.

Pfizer klinik denemesindeki verilere göre ilacın ilk semptomların görülmesinden sonraki birkaç gün içinde alınması durumunda ciddi hastalık riski yüksek hastalarda hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında önlediğini açıklamıştı.

Nirmatrelvir adı verilen yeni antiviral ile eski antiviral ilacı Ritonavir’in bileşiminden oluşan ilaç, Pfizer tarafından Paxlovid markası altında satılacak. İlacın 5 gün boyunca günde iki kez 3’er hap şeklinde alınması gerekiyor.