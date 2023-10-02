ABD'de çocuk ölüm nedenlerinin başında silahlı şiddet var: Günde 3'ten fazla çocuk ölümü

ABD'de, yılbaşından bu yana silahlı şiddet olayları sonucu ölen çocuk sayısı 1300'ü geçti. Ülkede son 9 ayda silahlı şiddet nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 32 bin 548.

Ülkedeki silahlı şiddet olaylarını 7 bin 500 kaynaktan günlük olarak derleyen Silah Şiddeti Arşivi'nden paylaşılan verilere göre; ABD genelinde 1 Ocak'tan bu yana silahlı şiddet sonucu öldürülen çocuk sayısı 1324'e yükseldi. Veriler ABD'deki silahlı şiddet olaylarında ölen çocukların sayısının 2019 ile 2021 arasında yüzde 50 arttığını gösterdi.

Trafik kazalarını geride bıraktı

Söz konusu verilere göre, ülkede 18 yaşın altındaki çocuk ölümlerinin sebepleri arasında silahlı şiddet olayları günde 3,6 ortalamayla trafik kazalarını geride bırakarak, ilk sıraya yükseldi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) 2021'de paylaştığı istatistiklere göre, ABD'de günde ortalama 3 çocuk trafik kazalarında hayatını kaybetmişti.

9 ayda 32 bini aşkın kişi silahlı şiddet olayında hayatını kaybetti

Silah Şiddeti Arşivi'nin internet sitesinde yer alan verilerde, ABD'de yılbaşından bu yana silahlı şiddet olayları nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 32 bin 548, yaralananların sayısı ise 28 bin 338 olarak kaydedildi.

Aynı arşiv kayıtlarında, silahlı saldırılarda hayatını kaybeden 1324 çocuktan 1096'sının 12 ila 17 yaş arasında, 230'unun 11 yaşın altında olduğu belirtildi.

Son 9 ayda yaşanan silahlı saldırılarda, 18 yaşın altında toplam 3 bin 570 çocuğun da yaralandığı bilgisi paylaşıldı.