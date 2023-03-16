ABD'de bulunan İbrahim Kalın'a mesaj: Özgür ve adil seçimler için tüm adımlar atılmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Washington ziyareti kapsamında ABD Kongresi’nde temaslarda bulundu. Kalın, ABD Senatosu NATO Gözlemci Grubu Eş Başkanları olan Demokrat Partili Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ile bir araya geldi.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre, iki senatör yaptıkları ortak açıklamada Türkiye’de Mayıs ayında yapılacak seçimlere değindi.

Açıklamada, “Türk yetkililere Mayıs ayında NATO üyeleri olarak benimsediğimiz değerler ve idealleri karşılayan özgür ve adil seçimlerin yapılmasını sağlamak amacıyla gereken tüm adımları atmaları çağrısında bulunduk“ ifadeleri yer aldı.

ABD ve özellikle Senato Gözlemci Grubu açısından en önemli konunun, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokollerinin hızla onaylanması olduğunu vurgulayan senatörler, bunu Türk yetkililere net bir şekilde ifade ettiklerini ve iki ülkenin NATO üyeliğinin gerçekleşmesinin küresel güvenlik açısından yansımalarını yinelediklerini belirtti.

Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis Şubat ayı başında, ABD Başkanı Joe Biden’a her iki siyasi partiden senatörlerin de imzaladığı bir mektup göndermiş ve mektupta İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliklerini onaylayana kadar Türkiye’ye F-16 satışının geciktirilmesi çağrısında bulunmuştu.