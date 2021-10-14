ABD'de aşırı dozdan ölümlerde rekor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) raporuna göre, ülkede 12 ayda 96 bin 779 kişi aşırı doz uyuşturucu yüzünden yaşamını yitirdi.

Bu şimdiye kadar ABD'de bir yılda aşırı doz uyuşturucuya bağlı ölümlerde kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Rapora göre Mart 2021'de ülkede aşırı doz uyuşturucudan ölümler Mart 2020'ye göre yüzde 29,6 arttı.

En büyük artış ise yüzde 85,1 ile Vermont eyaletinde kaydedildi.

Aşırı dozdan ölümlerin en çok opioidler ve sentetik opioidler nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.