ABD'de Amazon işçilerinin sendikalaşma mücadelesi zaferle sonuçlandı

Amazon'un New York City'deki en büyük deposunun çalışanları, patron baskısına boyun eğmeyerek firmada sendikaya örgütlenen ilk işçiler oldu. Sendikalaşma için yapılan oylama Cuma günü sendika lehine 2 bin 654 oya karşı sendika aleyhinde 2 bin 131 oyla sonuçlandı. ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB) tarafından resmi olarak sayım devam ederken, Amazon sonucu değiştirmek için yeterli oy pusulasına itiraz etmedi.

JFK8 olarak bilinen Staten Island tesisindeki işçiler, diğer taleplerin yanı sıra depoda "daha makul" kotalar, daha yüksek ücretler, daha fazla ücretli molalar ve tatiller gibi talepleri içeren Amazon İşçi Sendikası'na (ALU) üye olacaklar.

Staten Island'daki JFK8 ve diğer üç Amazon tesisininde örgütlenmek amacıyla geçen Nisan ayında kurulan ALU'nun kurucusu Christian Smalls, Covid-19 pandemisinde çalışma koşullarına itiraz ettiği için işten atılmıştı.

Smalls'ın işten çıkartılmasıyla işçilerin firmada örgütlenme çabaları ikiye katlanmıştı ancak Bessemer, Alabama'da sendikalaşma çabalarının başarısız olmasını takiben ALU'yu kurma kararı alınmıştı. Yeni sendika yalnızca Amazon çalışanlarından oluşuyor.

Amazon, Staten Island seçim sonuçlarına dair internet sitesinde yayınladığı açıklamasında "Biz ve diğerlerinin (Ulusal Perakende dahil) NLRB'nin uygunsuz ve yersiz etkisine dayalı itirazlar da dahil olmak üzere seçeneklerimizi değerlendiriyoruz" dedi.