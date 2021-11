İşçilerini pet şişeye işeten Amazon'dan tuhaf reklam: Milyoner Terry Crews depo işçisi oldu

Dünyanın en zengin şahsı Jeff Bezos'a ait Amazon firmasında en son dün bir iş cinayetinin meydana gelmesini takiben bugün çalışma koşullarının övüldüğü ilginç bir 'reklam' filmi yayınlandı.

Amazon'un TikTok hesabından yayınlanan ancak daha sonra kaldırılan videoda eski Amerikan futbolu oyuncusu ve aktör Terry Crews, "Amazon'un gazilyon tane depo işçisi alacağını işittiğini" ve bu yüzden işe başladığını söylüyor. Terry Crews'ın net varlığı yaklaşık 25 milyon dolar.

Crews videoda Amazon'un sigorta sağladığını ve çalışma saatlerinin 'esnek olduğunu' söyleyerek insanları işe başvurmaya çağırıyor. Crews ayrıca iş yerinde forklift kullanacağı için de çok sevinçli gözüküyor.

Amazon'un sildiği video Söz konusu video dün İngiltere'deki Amazon deposunda meydana gelen bir iş cinayetini takiben yayınlandı. İşçi ölümü Tilbury deposunda gerçekleşirken daha önce aynı depoda 6 aylık hamile bir kadın, saatte 120 parça paketleme hedefine ulaşamadığı için ağır bir şekilde azarlanmış, başka bir hamile kadınınsa fenalaşmasına rağmen ambulans çağırmasına izin verilmemişti.

Amazon bir milyonerin başrolde oynadığı saçma videoyu kısa sürede TikTok hesabından kaldırdı. Ancak bu Amazon'un ilk trajik halkla ilişkiler denemesi değil.

Sadece geçtiğmiz dönem içerisinde Amazon işçilerin sendikalara üye olmasına karşı büyük bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanyanın bir parçası olarak "Do it without dues" (Aidatlar olmadan yap) adlı artık etkin olmayan bir internet sitesinde işçilere sendika aidatı ödedikleri halde hiç bir şeye ayıracak paraları kalmayacağı söyleniyordu. Buradaki sorun elbette Amazon'daki düşük ücretler değildi(!)

Amazon işçilerinin tuvalet araları bile olmadığı sürekli işçiler tarafından gündeme getirilirken, şirket önce bunu inkâr etmiş ancak daha sonra "umumi tuvaletlerden daha sağlıklı" olduğunu öne sürerek durumu normalleştirmeye çalışmıştı.