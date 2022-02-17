Amazon yetkilisi sendikalaşan işçileri tehdit etti

Amazon firmasından bir yetkili, New York’ta sendikalaşan işçileri tehdit etti. Amazon yetkilisi sendikalaşmayı engellemek isterken, Amazon'un New York’taki en büyük deposu olan JFK8'deki çalışanlara, sendikalaşmaları halinde bazı işçilerin maaşlarının asgari ücrete düşürülebileceğini veya müzakerelerin temel olarak asgari ücretle başlayabileceğini söyledi.

Vice News’in haberine göre, Amazon yetkilisi, işçileri asgari ücretle tehdit etti ve sendikalaşıp şirketle müzakerelere başlarlarsa "işlerin daha da kötüleşebileceği" konusunda uyardı. Dün yayınlanan sızdırılmış ses kaydında, Amazon yetkilileri sendika karşıtı bir toplantı düzenledi, toplantı sırasında işçilerin sendikalaşmaması için tehditler savurdu.

Amazon yetkilisi, sendikalı işçiler için toplu pazarlık sürecini anlatırken, "Hiçbir garanti yok, sahip olduğunuzdan daha iyi, aynı veya daha kötü ile sonuçlanabilirsiniz" dedi. Amazon yetkilisi, "Ne olacağına dair hiçbir garanti yok, değil mi? İşlerin daha iyi olacağına veya aynı kalacağına dair hiçbir söz veremeyiz. Daha da kötüye gidebilirler. Ne olacağının sözünü veremeyiz. Amazon söz veremez. Müzakerelere gireceklerini ve müzakerelerin aynı [işçilerin zaten sahip olduğu maaş ve sosyal haklar] ile başlayacağını" söyledi.

Amazon’un sendika düşmanı temsilcisi, “Sendika aidatı veya başka bir temsil ücreti ödemekle yükümlü olacaksınız. Herkes bu sendika ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Devre dışı bırakamazsınız ve içindekileri beğenmeseniz bile herkes müzakere edilenleri izlemek zorunda kalacak. Dolayısıyla sendika seçmek, 30 gün boyunca Netflix aboneliği denemek gibi değil. Bir kez bir sendikayı seçtikten sonra seçimini iptal etmek çok zor.” diye konuştu.

Haberde, işçilerin bunun bir tehdit olduğunu söylemeleri ve baskıya uğradıklarını belirtmelerinin ardından yetkilinin geri adım atmaya ve konuyu değiştirmeye çalıştığı belirtildi.

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası’na göre, sendika kurmak için örgütlenen işçilere müdahale etmek veya onlara misilleme yapmak yasadışı sayılıyor. ABD Ekonomi Politikaları Enstitüsü'ne göre, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikalı işçiler, aynı sektörlerde sendikasız işçilerden yüzde 10,2 daha fazla kazanıyor.