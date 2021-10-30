ABD'de 5-11 yaş grubuna Covid-19 aşısı onayı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımı için onay verdi.

Aşıların, FDA'nın gelecek hafta yetki imzasını atmasının ardından bu yaş grubunda uygulanabileceği belirtildi.

FDA Komisyon Üyesi Janet Woodcock, "Çocukları Covid-19'a karşı aşılamak normal yaşama dönme süresini kısaltacak" dedi.

Pfizer şirketi, çocuklara düşük dozda aşının semptomatik hastalığı önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu söyledi. Şirket, düşük dozun çocuklarda yan etkiyi de azalttığını bildirdi.

Federal Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) bağlı Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi, korona virüse karşı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna normal dozun 3’te 1 oranında uygulanması yönünde tavsiye kararı almıştı.