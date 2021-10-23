Bir ABD eyaleti, çocuk işçilerin çalışma süresini arttırıyor

ABD'nin Wisconsin eyaletinin senatosu onayladığı bir kararla çocuk işçilerin gece 11'e kadar çalışmalarını yasal hale getirdi.

Wisconsin Senatosu, 14 ve 15 yaşındakilerin saat 23:00'e kadar çalışmasına izin veren bir yasa tasarısını Çarşamba günü onayladı.

Wisconsin şu anda, 16 yaşın altındaki kişilerin yalnızca sabah 7 ile akşam 9 arasında çalışabileceğini şart koşan federal çocuk işçi yasalarına bağlı kalıyor.

Artık çocuk işçiler ertesi gün okulları varsa sabah 6'dan akşam 9.30'a kadar çalışacak, okul olmayan günlerdeyse sabah 6'dan akşam 11'e kadar.

Wisconsin'in yeni çocuk işçi politikasına karşın ABD'nin kendi yasalarına göre çocukların okul günlerinde üç saat, okul dışı günlerde sekiz saat ve haftada altı gün çalışması mümkün.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Ağustos ayı ön verilerine göre Wisconsin'de şu anda yaklaşık 3 milyon kişi çalışıyor. Ancak eyalet çapındaki patronlar "işçi bulamamaktan" şikâyetçi.