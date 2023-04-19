ABD'de 4 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin 2 genç tutuklandı

ABD'de Alabama Emniyet Teşkilatı memuru Jeremy Burkett, Dadeville kentinde 15 Nisan Cumartesi gecesi 22.30 sıralarında çok sayıda gencin katıldığı bir doğum günü kutlamasının yapıldığı mekana gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 2 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Burkett, tutuklanan 17 yaşındaki T.R.M ve 16 yaşındaki T. M.'nin 4 kez taksirle adam öldürmekle suçlanacağını söyledi.

Bölge Savcısı Mike Segrest, zanlıların 72 saat içinde mahkemeye çıkacağını ve iki gencin "yetişkin" olarak yargılanacağını bildirdi.

Segrest, olayda yaralananlardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu belirterek, zanlılara yöneltilecek suçlamaların artabileceğine işaret etti.

Tallapoosa İlçe Adliyesi, silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin, Dadeville ve çevre bölgelerinde yaşayan, Shaunkivia "Keke" Nicole Smith (17), doğum günü sahibi Alexis Dowdell'in (16) kardeşi Philstavious Dowdell (18), Marsiah Collins (19) ve Corbin Holston (23) olduğunu açıklamıştı.

Saldırıda 32 kişinin yaralandığı belirtiliyor. (AA)