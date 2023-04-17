ABD'nin Alabama ve Kentucky eyaletlerinde silahlı saldırılar: En az 6 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Alabama eyaletinin Dadeville kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Alabama Emniyet Teşkilatı'ndan Jeremy Burkett, saldırıya ilişkin yapılan basın toplantısında, cumartesi 22.30 sıralarında doğum günü kutlamasının yapıldığı bir mekana gerçekleştirilen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. En az 20 kişinin yaralandığı belirtilen saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ve yaralı sayısına ilişkin detay vermeyen Burkett, saldırıya ilişkin incelemelerin devam ettiğini söyledi. Burkett, konuyla ilgili kamuoyunun güncel olarak bilgilendirileceğini aktardı.

'Bu saldırı bu bölgedeki herkesi etkileyecek'

Alabama Valisi Kay Ivey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah, Dadeville halkı ve Alabamalı kardeşlerimle birlikte yas tutuyorum. Şiddet suçlarının eyaletimizde hiçbir yeri yoktur" ifadesini kullandı. Ivey, konuyu yakından incelediklerini bildirdi.

Yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili herhangi bir gözaltının olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Associated Press'e konuşan bölge sakinlerinden Rahip Ben Hayes, saldırının 16 yaşındaki bir gencin doğum günü partisinde meydana geldiğini, bu nedenle kurbanların çoğunun gençlerden oluştuğunu aktardı. Hayes, "Öldürülen genç adamlardan biri yıldız sporcularımızdan biriydi ve harika bir adamdı. Dolayısıyla bu öğrencilerin çoğunu tanıyordum. Dadeville küçük bir kasaba ve bu saldırı bu bölgedeki herkesi etkileyecek" şeklinde konuştu.

Kentucky'deki silahlı saldırıda 2 kişi öldü

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir parktaki kalabalığa ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Louisville Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, cumartesi gece saat 21.00 sularında Chickasaw Park'taki kalabalığa ateş açıldı. Saldırı sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırıyı kaç kişinin düzenlediğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Louisville Metro Polis Departmanı Başkan Yardımcısı Paul Humphrey, saldırının gerçekleştiği sırada yüzlerce kişinin parkta olduğunu kaydetti. Belediye Başkanı Craig Greenberg, kentte 10 Nisan'da bir bankaya düzenlenen silahlı saldırıyı hatırlatarak, "Bu, şehrimiz için tarif edilemez bir trajedi haftası oldu. Bu bizim şehrimiz değil. Bu biz değiliz" ifadelerini kullandı.

Lousville'de 10 Nisan'da Old National Bank isimli finans kuruluşunda yaşanan silahlı saldırıda 5 kişi ölmüş, ikisi polis 8 kişi yaralanmıştı. 23 yaşındaki saldırgan Connor Sturgeon, polisle girdiği çatışmada ölmüştü.

Biden harekete geçme çağrısını yeniledi

ABD Başkanı Joe Biden, dün gece Alabama ve Kentucky'de yaşanan silahlı saldırıların ardından Kongre'yi silahlanma yasalarıyla ilgili harekete geçmeye çağırdı. Alabama ve Kentucky eyaletlerinde meydana gelen silahlı saldırıların ardından Biden, yazılı açıklama yaptı.

Biden, Alabama'nın Dadeville kentinde bir gencin doğum günü partisinde öldürülen en az 4 kişinin ve Kentucky'nin Lousville şehrindeki bir parkta kalabalık üzerine açılan ateşte öldürülen 2 kişinin yasını tuttuklarını belirterek, eşi Jill Biden ile yaralananlar ve saldırılardan etkilenenlerin aileleri için dua ettiklerini belirtti.

"Silahlar, Amerika'da çocukların önde gelen katilidir ve sayılar azalmıyor, artıyor. Bu çok korkunç ve kabul edilemez" ifadesini kullanan Biden, Amerikalıların silahlanma konusunda milletvekillerinin sağduyulu hareket etmesini istediklerini dile getirdi.

Buna karşın, Cumhuriyetçilerin silahlanma konusunda "tehlikeli" yasaları savunan Ulusal Tüfek Derneği'nin (NRA) yanında durduğunu ifade eden Biden, Cumhuriyetçi liderlerin NRA'nın bu hafta düzenlenen etkinliğindeki konuşmalarına dikkati çekti.

Biden, Tennessee Valisi Bill Lee'yi silah satın alımlarında sabıka kaydı kontrollerinin genişletilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalaması ve eyalet meclisini "kırmızı bayrak" yasalarını geçirmeye çağırmasını takdirle karşıladığını bildirdi.

Silahlanma konusunda hayat kurtaracak federal yasalar üzerine iyi niyetle çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Biden, kapsamlı sabıka kaydı kontrolleri, silah üreticilerinin sorumluluk muafiyetini ortadan kaldırmak, saldırı silahları ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması gibi konularda Kongreye harekete geçme çağrısını yineledi.