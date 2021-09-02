ABD Yüksek Mahkemesi Teksas'taki kürtaj yasağına itirazı reddetti

ABD'de Yüksek Mahkeme Teksas eyaletinde dün yürürlüğe giren kürtaja 6. haftadan sonra yasak getiren yasanın durdurulması için yapılan itiraz başvurusunu reddetti.

Mahkemenin 4'e karşı 5 oyla itirazı reddettiği yasa, sağlıkçıların kalp atışlarını tespit etmesinden sonra kürtajı yasaklıyor.

Bu da çoğunlukla gebeliğin 6. haftasına denk geliyor. Kadınlar bu aşamadan önce zaten gebe olduklarının farkında olmadıkları için bu yasanın kürtajın tamamen yasaklanması anlamına geldiğini belirterek itiraz ediyor.

Teksas'ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott sözkonusu yasayı Mayıs ayında imzalamış ve yasa dün eyalette yürürlüğe girmişti.

ABD'de bu yasa 1973'te kürtajı yasallaştıran emsal kararın ardından kürtaja karşı yürürlüğe sokulmuş en ağır yasağı getiriyor. Yasada tek istisna ise "tıbbi acil durumlar” olarak belirtiliyor.

1973'ten sonra en az 12 eyalette gebeliğin erken dönemlerinde kürtaja yasak getiren düzenlemeler öne sürülmüş ancak bu yasalar yürürlüğe girmeden engellenmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada bu eyalet yasasını "aşırı" olarak niteledi ve anayasal hakların ihlali olduğunu belirtti.