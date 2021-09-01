Teksas'da 6. haftadan sonra kürtaj yasaklandı

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kliniklerden gelen acil bir dilekçeye yanıt vermemesinin ardından Teksas'ta altı hafta kürtaj yasağı yürürlüğe girdi.

Kadınların, fetal kalp atışı tespit edildikten sonra altı haftadan sonra hamileliği sonlandırmasını yasaklayan yeni yasa, Çarşamba günü erken saatlerde yürürlüğe girdi. Ancak tıp ve hukuk uzmanları, bir embriyonun kalbi çok sonrasına kadar tam olarak oluşmadığı için “kalp atışı” teriminin doğru olmadığına dikkat çekti.

Kadınların yüzde 85'i mağdur olacak

Teksas'ın yeni kürtaj yasasının, birçok kadın bu kadar erken bir aşamada hamile olduklarının farkında olmadığı için eyalet çapında meydana gelen kürtajların en az 85'ini etkileyeceği tahmin ediliyor.

Karar, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Salı günü eyaletteki kürtaj kliniklerinin yaptığı acil temyiz başvurusuna yanıt vermemesinin ardından alındı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), bu hareketi "hastalara, sağlık hizmeti sağlayıcılarımıza ve destek sistemlerimize yönelik tam kapsamlı bir saldırı" olarak nitelendirdi ve geri çekilinceye kadar mücadele etme sözü verdi.

Kürtaja karşı muhbircilik yasası

Kürtajı fiili olarak büyük oranda yasaklayan eşi benzeri görülmemiş bu hamleyle birlikte bir buçuk aydan sonra kürtaj işlemini kolaylaştıran bir sağlayıcı veya kişiye dava açılabilecek. Kürtaja yardımcı olduğu tespit edilirse, kişi davayı açan kişiye 10.000 dolar ödemek zorunda kalacak.

ACLU ayrıca, yasanın eyalette kürtaja güvenli erişim arayan milyonlarca kadına ve ayrıca sağlık çalışanları veya kadınlara kliniğe kadar eşlik eden kurumlara karşı "özel kişileri aktif olarak ödül avcısı olarak hareket etmeye teşvik ettiğini" ekledi.

Teksas Valisi Greg Abbott, Mayıs ayında “Kalp Atışı Yasasını” yasalaştırdı. Yeni yasa tecavüz veya ensest vakaları için de bir istisna taşımazken sadece "tıbbi acil durumlar"da geçerliliğini yitiriyor.