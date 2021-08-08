ABD: Yangınlar için Türkiye'ye iki helikopter yollayacağız

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, iki adet CH-47 “Chinook” helikopterini yangınlara karşı yardım için Türkiye'de konuşlandıracağını söyledi.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada "Müttefik ve NATO üyesi Türkiye, Covid-19 ile mücadelenin başlarında kişisel koruyucu ekipman konusunda yardım çağrımıza yanıt verdi. Şimdi, Türkiye'nin talebine yanıt vererek ve Türkiye'nin orman yangını söndürme çabalarını destekleyerek bu jesti geri vermekten gurur duyuyoruz." denildi.

Helikopterlerin ABD'in Avrupa Komutanlığı aracılığıyla yollanılacağı söylenirken açıklamada "ABD, orman yangınlarının tahribatını çok iyi anlıyor ve Türkiye'de alevleri söndürmeye çalışan herkesin cesaretini takdir ediyoruz. Bu çabaya katkımız, Amerikan değerlerini ve yurtdışındaki şefkati somutlaştırıyor. Kalıcı ABD-Türkiye dostluğunun bir devamı olarak NATO Müttefikimizin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki yangınlar 12. gününe girmiş durumda.