ABD ve Suudi Arabistan, Sudan'da ateşkes için arabuluculuk yaptığı görüşmeleri askıya aldı

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların durdurulması için Cidde şehrinde yapılan ateşkes görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu.

İki ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, bu kararın Sudan Silahlı Kuvvetleri ve HDK tarafından ilan edilen ateşkeslerin ihlallerinin sonucu olarak alındığı belirtildi.

Ateşkesin hedeflerinden olan insani yardımın ulaştırılmasını ve temel hizmetlerin yeniden sağlanmasını engellediği bildirilen açıklamada, çatışmaların patlak verdiği 15 Nisan'da bu yana, insani yardım için kullanılan 115 aracın çalındığı ve 57 depo ve 55 ofisin yağmalandığı, ateşkes süresince insani yardım tırlarının geçişine izin verilmediği ve her iki tarafın kontrolündeki bölgelerdeki depoların yağmalandığı bilgisi paylaşıldı.

İki ülke, görüşmeleri yeniden başlatmak için hazır

Açıklamada, Suudi Arabistan ve ABD'nin, insani yardımın sağlanması ve temel hizmetlerin eski haline getirilmesine yönelik somut adımlar atıldıktan sonra Cidde görüşmelerini yeniden başlatmak için taraflarla ciddi şekilde çalışmaya hazır olduğunun altı çizildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Washington yönetiminin Sudan'da çatışan iki tarafa karşı yaptırım ve vize kısıtlamaları ile Sudan'a yönelik ticaret uyarısı olmak üzere üç adım attıklarını duyurmuştu. (AA)