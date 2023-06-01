Sudan'da yoksulların yaşadığı mahalleye bombardıman: 19 ölü, 106 yaralı

Sudan Doktorlar Sendikası, başkent Hartum’un güneyindeki yoğun bombardıman sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 106 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sudan’da ordu ve paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 47. günü geride bıraktı.

Sudan Doktorlar Sendikası'ndan yapılan açıklamada, başkentin güneyinde çoğunlukla, çatışmaların ardından bölgeden ayrılamayacak durumda olan yoksulların yaşadığı Mayo mahallesine yönelik dünkü yoğun ve "kanlı" bombardıman sonucu 19 kişinin öldüğü, 106 kişinin yaralandığı bildirildi.

Guardian'ın haberine göre bölge sakinleri, Hartum'da ordunun kontrol ettiği birkaç bölgeden biri olan El-Şecere'den altı tank mermisinin ateşlendiğini ve herhangi bir askeri hedefin yakınında olduğu bilinmeyen bir bölge olan Mayo mahallesinin hedef alındığını söyledi. Hartum'un yüzde 90'ı ise HDK'nin kontrolünde bulunuyor.

Sudan'da tarafların 29 Mayıs'ta mevcut ateşkesi 5 gün daha uzatma kararına rağmen çatışmalar sürüyor.

Bombardıman Sudan ordusunun komutanı ve ülkenin fiili lideri Abdülfettah el-Burhan'ın HDK'yi taahhütlerine uymamakla suçlayarak, ABD ve Suudi Arabistan arabuluculuğundaki ateşkes görüşmelerinden çekileceğini duyurmasından bir gün sonra gerçekleşti.

Sudan Doktorlar Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Beşair Eğitim Hastanesi'nin yaralıların çokluğu ve sağlık personelinin yetersizliği nedeniyle müdahalede zorlandığı aktarıldı ve bölgeye yakın tüm sağlık personeli hastaneye göreve çağrıldı.

Hava sahası 15 Haziran’a kadar kapalı

Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının 15 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu. Sudan hava sahası, Nisan ayı ortasında ordu ve HDK arasında çıkan iç çatışmanın ardından düzenli hava trafiğine kapatılmıştı.