ABD ve Rusya heyetleri Cenevre’de: ‘Görüşmeler zorlu geçecek’

ABD ile Rusya heyetleri arasında Ukrayna konulu görüşmeler bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak. Sonraki günlerde Brüksel’de NATO ve AGİT heyetleriyle de görüşecek olan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Cenevre’de yaptığı açıklamada görüşmelerin “zorlu” geçeceğini söyledi.

Ryabkov’un başkanlık ettiği Rus heyet, dün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın başkanlığındaki ABD heyeti ile Cenevre’deki ABD büyükelçiliğinin rezidansında iki saatten uzun süren bir ön çalışma yemeğinde bir araya geldi.

AP’nin haberine göre yemek çıkışında gazetecilere açıklama yapan Ryabkov “Önümüzdeki konuların özüne girdik ama görüşmeler zorlu geçecek. Kolay olamazlar” dedi. Rus diplomat “Yarın zamanımızı boşa harcamayacağımızı sanıyorum” diye belirtti.

'NATO eylemlerini tek taraflı durdurmalı'

Ryabkov Cenevre’de TASS haber ajansına yaptığı açıklamada da, Moskova’nın önceliğinin NATO’nun doğuya doğru genişlemesini durdurması, bu bölgelerdeki askeri yapılanmasını tasfiye edip eylemlerinden tek taraflı olarak çekilmesi olduğunu vurguladı. Ryabkov ABD’nin ve diğer NATO ülkelerinin Rusya’nın kendi topraklarındaki tasarruflarına dair öne sürdüğü şartların tartışma dışı olacağını, ABD’nin Kırım konusunu gündeme getirmesi halinde bunu tartışmayacaklarını da ifade etti.

Dün akşamki çalışma yemeğine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da bir açıklama yaptı. Price, Ukrayna’nın NATO’ya katılma isteğine atıfta bulunarak Sherman’ın yemekte ABD'nin “egemen ulusların kendi ittifaklarını seçme özgürlüğüne bağlılığını vurguladığını” söyledi. Price ayrıca Sherman’ın “ABD’nin diplomasi yoluyla gerçek ilerlemeyi memnuniyetle karşılayacağını onayladığını” kaydetti.