ABD ve NATO'dan Ankara'daki saldırıya kınama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırıyı kınadığını belirtti.

Blinken, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bugün düzenlenen saldırıyı kınadığını ve saldırıda yaralananlara acil şifalar dilediğini bildirdi.

Blinken "Terörizmin her türlüsünü reddediyoruz ve NATO müttefikimiz Türkiye ve Türk halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de sosyal medya platformu X üzerinden Ankara'daki saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Stoltenberg, yaralanan polislere acil şifa dileğinde bulundu.

Stoltenberg, "NATO, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindedir" ifadesini kullandı.