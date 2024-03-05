ABD ve İngiltere'den Yemen'in Sada kentine saldırı

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Sada kentine 3 ayrı saldırı düzenlediği bildirildi.

Husilere bağlı el-Mesire televizyonundaki haberde, Sada kentine bağlı Bakım beldesindeki Yesnim bölgesine ABD ve İngiliz güçleri tarafından 3 ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucunda can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Yemen'deki Husiler akşam saatlerinde Arap Denizi'nde İsrail'e ait bir gemiyi ve Kızıldeniz'de ABD'nin savaş gemilerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıklamıştı.