ABD ve Güney Kore'den KDHC'ye 'misilleme' tatbikatı

ABD ve Güney Kore’nin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası’nda geniş çaplı bir tatbikata başladığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 11 gün sürecek tatbikatta nükleer ve füze tehdidi senaryoları üzerinde çalışılacağı belirtildi.

Tatbikata hafta sonu tatili olmadan devam edileceği vurgulanan açıklamada, bunun, Güney Kore ve ABD'nin birlikte yapacağı en büyük tatbikat olacağı bildirildi.

Açıklamada, iki ülkenin, tatbikatın yanı sıra operasyon kapasitelerini geliştirmek için hem karada hem de denizde yaklaşık 20 ortak saha eğitimi yapacağı kaydedildi.

Tatbikata 23 Mart'a kadar devam edilmesi planlanıyor.

KDHC: En sert karşılık verilecek

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, "8.24 Yongung" isimli denizaltıdan iki stratejik seyir füzesi fırlatmış ve "ABD ve takipçilerinin haince komplolarına karşı en sert karşılığı vereceklerini" duyurmuştu.

Ülkenin resmi haber ajansı KCNA, füzelerin bir saatten fazla uçtuğunu ve bir hedefi kesin olarak vurduğunu aktarmıştı.

KDHC lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da 7 Mart'ta ülkesinin füze denemelerinin ABD tarafından engellenmesinin savaş ilanı sayılacağını söylemişti. (AA)