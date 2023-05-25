ABD ve Güney Kore KDHC sınırında gerçek mühimmatlı atış tatbikatları başlattı

Güney Kore ve ABD birlikleri, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) sınırında gerçek mühimmatla büyük bir atış tatbikatı başlattı.

KDHC tarafından yapılan açıklamada, tatbikat "düşmanca" bir işgal provası olarak nitelendirilirken, böyle bir şeye müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.

Bugün ilki gerçekleştirilen KDHC sınırında gerçek mühimmatla yapılan Güney Kore ve ABD birlikleri ortak tatbikatının 5 safhadan oluşacağı ve Haziran'ın ortalarında sona ereceği ifade edildi.

Pyongyang yönetimi Seul ile Washington arasındaki bu tatbikata füze ve diğer silahlarını test ederek yanıt veriyor.

2022 başından bu yana 100’den fazla füze denemesi yapan KDHC'den yapılan açıklamalarda sözkonusu denemelerin ABD ve Güney Kore’nin ortak düzenlediği tatbikatlara yanıt vermek amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.