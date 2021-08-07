ABD uçakları Taliban kuvvetlerini bombaladı

ABD B-52 Stratofortress bombardıman uçakları, Afganistan'ın kuzeyindeki Cevzcan eyaletinin başkenti Şebergan 'da Taliban güçlerine hava saldırıları başlattı ve Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman'ın iddialarına göre militanlara önemli zarar verdi.

Aman, "Taliban'ın birlikleri bugün akşam 18:30'da Cevzcan eyaletinin Şebergan şehrinde B-52 tarafından hedef alındı. Teröristler ABD Hava Kuvvetleri'nin hava saldırısı sonucunda ağır kayıplar verdiler" ifadelerini kullandı.

Günün erken saatlerinde The Times, ABD'nin Afganistan'a Taliban'ın Kandahar, Herat, Laşkargah ve Helmand illerindeki ilerlemelerini engellemek için B-52 bombardıman uçakları gönderdiğini bildirdi.

Cumartesi günü, Taliban güneybatıdaki Nimruz eyaletini ve kuzeydeki Cevzcan eyaletini ele geçirdiklerini duyurdu. Nimruz'un başkenti Zaranc, 2016'dan bu yana Taliban'ın ele geçirdiği ilk il merkezi oldu.