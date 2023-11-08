ABD Temsilciler Meclisi'nden Filistinli üye Tlaib'in İsrail'e eleştirilerini kınama kararı

ABD Temsilciler Meclisi, üyesi Filistin asıllı Rashida Tlaib'in "İsrail eleştirilerinin kınanması" için sunulan karar tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Rich McCormick'in, Tlaib'in İsrail karşıtı söylemlerinin kınanması için sunduğu karar tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı.

Tasarı, 188 "hayır" ve 4 "çekimser" oya karşı 234 "evet" oyu ile kabul edildi.

Söz konusu tasarıda, Temsilciler Meclisi'nin, Filistin asıllı tek üyesi Tlaib, "7 Ekim'den bu yana yanlış söylemler yaymak ve İsrail devletinin yok edilmesi çağrısı yapmak" ile itham ediliyor.

'Filistin halkı harcanamaz'

Tlaib oylamadan önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bunu söylemek zorunda kaldığımıza inanamıyorum. Filistin halkı harcanamaz. Biz de diğer herkes gibi insanız" dedi.

Elindeki fotoğrafı Temsilciler Meclisi üyelerine gösteren Tlaib, "Büyükannem, tıpkı diğer tüm Filistinliler gibi hayatını özgür ve onurlu yaşamak istiyor" diye konuştu.

'İsrail hükümeti eleştiriden azade değil'

Tlaib, eleştirilerinin her zaman İsrail hükümeti ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hiçbir hükümet eleştiriden azade değildir. İsrail hükümetini eleştirmenin antisemitizm olduğu düşüncesi çok tehlikeli bir emsal oluşturuyor. Ve bu, ülkemizde insan hakları için konuşan farklı sesleri susturmak için kullanılıyor" dedi.

Tlaib "İnancı, etnik kökeni ne olursa olsun insanların hayatını kurtarmak için bu mecliste konuşmak, tartışmalı olmamalı. Filistinli ve İsrailli çocukların ağlamalarının benim için farkı yok. Benim anlamadığım neden Filistinli çocukların ağlamaları size farklı geliyor? Ortak insanlığımızı kaybedemeyiz" diye konuştu.

Kınama kararı ne anlama geliyor?

ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine yönelik sunulan "kınama" karar tasarılarının herhangi bir yaptırımı bulunmuyor.

Bu tasarının onaylanması ile Temsilciler Meclisi üyeleri, kınanan üyenin görüşlerini onaylamadıkları yönünde görüş bildirmiş oluyor.

Tek başına kınama kararı, kınanan üyenin komitelerdeki görevini etkilemiyor.

Tlaib, 3 Kasım'da sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin İsrail'e destek verdiği açıklamalarına İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların görüntülerini de ekleyerek "Joe Biden Filistin halkına yönelik soykırımı destekledi. Amerikan halkı bunu unutmayacak. Biden ya şimdi ateşkesi destekle ya da 2024'te bize güvenme" ifadelere yer vermişti.

Tlaib'in "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sözlerinin yer aldığı bir video paylaşmasının ardından bazı Demokrat milletvekilleri de Tlaib'i "antisemitik" olmakla suçlamıştı.