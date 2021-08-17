ABD: Taliban sivillerin güvenli geçişi konusunda güvence verdi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlenen brifingde Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararının doğru olduğunu savunan Sullivan, önceliklerinin tahliye operasyonunu başarılı ve kayıpsız tamamlamak olduğunu belirtti.

Sullivan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen sivillerin Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı'na güvenli şekilde erişimine izin verme konusunda Taliban'ın kendilerine güvence verdiğini belirtti.

"Taliban'ın bu sözüne sadık olmasını beklediklerini" söyleyen Sullivan, Kabil Havaliman'ının açık olduğunu ve operasyonun devam ettiğini söyledi.

Sullivan, Taliban'ın uluslararası bir meşruiyetinin olup olmayacağıyla ilgili bir soruya ise, "Taliban'ın nasıl bir yapı olduğunu eylemleriyle uluslararası topluma kendisinin göstermesi gerekiyor" diye yanıt verdi.