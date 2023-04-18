ABD Suriye'de bir IŞİD liderini öldürdüğünü duyurdu

ABD, Suriye’de IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali’yi öldürdüklerini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde, ABD Merkez Kuvvetlere bağlı güçler, Orta Doğu ve Avrupa'da terör saldırıları planlamakla sorumlu olan IŞİD lideri ve operasyon planlayıcısı olan Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali'yi öldürdü" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonda 2 IŞİD üyesinin daha öldürüldüğü kaydedildi.

CENTCOM'un açıklamasında operasyonun IŞİD'in yabancı ülke yetkililerini kaçırma planlarına ilişkin elde edilen istihbaratın değerlendirilmesi sonucu ABD güçleri tek taraflı helikopter baskını ile gerçekleştirildiği belirtildi.