Pentagon: ABD’nin SDG helikopter uçuşu ile hiçbir ilgisi yok

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 17 Mart günü helikopter düşmüş, Duhok'un Çemanke kasabasında düşen askeri helikopterde 3'ü kadın 7 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Düşen helikopterden çıkan 7 cansız bedenin SDG üyelerine ait olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) konuya ilişkin açıklama geldi.

'ABD'nin hiçbir ilgisi ve katılımı yok'

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, AA muhabirinin günlük basın toplantısında, "SDG, bir açıklama yaparak mensuplarını taşıyan iki helikopterin Kuzey Irak’ta düştüğünü açıkladı. Açıklamada bunların bir eğitim değişim görevinde olduğu ifade ediliyor. ABD ordusunun Kuzey Irak’taki bu sözde eğitim değişim görevindeki rolü neydi? ABD tarafından sağlanan fonlar burada kullanıldı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"ABD’nin SDG helikopter uçuşu ile hiçbir ilgisi ve buna herhangi bir şekilde katılımı yok. SDG biliyorsunuz kendi başına bir güç ve biz de DEAŞ ile mücadele operasyonlarında onlarla ortaklık ediyoruz. Ama yine ifade ediyorum bu helikopter olayında ABD’nin veya koalisyonun hiçbir dahli yok, öncesinde bu görevin icra edildiği hakkında da hiçbir bilgimiz yok."

Başka bir gazetecinin, olayda dahli olup olmamasının dışında bölgeyi izleyen ABD’nin bu helikopterlerin uçuşlarından haberdar olup olmadığını sorması üzerine sözcü, "Her şeyi perspektife oturtalım, biz dünyada birçok faaliyeti izliyoruz. ABD ve koalisyon dışında başkalarının operasyonlarını izleyip izlemediğimize girmeyeceğim" dedi. Ryder, "ABD’nin dahli olmadığını söylüyorum. Kelimelerimi orada dikkatli seçiyorum" ifadesini kullandı.