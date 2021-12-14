ABD sivilleri katlettiği İHA saldırısına ilişkin 'disiplin süreci başlatmayacağını' duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'li güçlerin Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlediği ve 7'si çocuk 10 Afgan sivilin öldüğü insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin herhangi bir ABD askeri veya yetkilisinin disiplin soruşturmasına tabi tutulmayacağını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in saldırıya ilişkin aldığı üst düzey değerlendirmede herhangi bir sorumlunun belirtilmediğini belirtti. Austin'in değerlendirmeyi onayladığını bildiren Kirby, "Bakan, sorumlulara ilişkin ek tedbir çağrısı yapmayacak" dedi.

Kirby, "Burada, süreçte, yürütmede ve prosedürde aksama tespit ettik. İhmalkarlık, görevi kötüye kullanma ve kötü liderlik tespit edilmedi" dedi.

Söz konusu saldırı 29 Ağustos'ta, ABD'nin ülkeden çekildiği ve Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirdiği dönemde gerçekleşmişti. ABD'li yetkililer, saldırının istihbarat verisi üzerinden IŞİD'i hedef alarak düzenlendiğini öne sürmüştü.