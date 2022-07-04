ABD: Şirin Ebu Akile'nin ölümünden 'muhtemelen' İsrail ordusu sorumlu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşı Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin İsrail'in Batı Şeria'daki bir operasyonunda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, gazetecinin ölümüne "muhtemelen İsrail ordusunun açtığı ateşin" yol açtığını, ancak kurşunun kaynağının "kesin olarak belirlenemediğini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Balistik uzmanları merminin ağır hasarlı olduğunu belirledi, bu nedenle net bir sonuca varılması mümkün değil" denildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, Ebu Akile'nin öldürülmesinin "kasıtlı olduğuna inanmayı gerektirecek bir neden bulunamadığını" ifade etti.

51 yaşındaki Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile, üzerinde 'basın' yazılı yelek olduğu halde 11 Mayıs'ta Cenin'de başından vurularak öldürülmüştü.